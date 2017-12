Eishockey-WM Russland

Tobias Wehrli leitet erneut den WM-Final

publiziert: Sonntag, 22. Mai 2016 / 20:19 Uhr / aktualisiert: Sonntag, 22. Mai 2016 / 20:43 Uhr

Wie vor einem Jahr in Prag leitet der Schweizer Schiedsrichter Tobias Wehrli auch an der WM in Russland den Final, den Finnland und Kanada bestreiten.