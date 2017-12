St. Louis gleicht mit Auswärtssieg aus

Schon nach 31 Minuten war die Partie in San Jose vor über 17'000 Zuschauern faktisch entschieden. Troy Brouwer (7.), Jori Lehterä (11.) und Kyle Brodziak (27./31.) sorgten für die 4:0-Führung, die die Sharks nicht mehr aufzuholen vermochten. Bei San Jose war Mirco Müller erneut überzählig.

Die fünfte Partie der Best-of-Seven-Serie findet in der Nacht auf Dienstag in St. Louis statt. Die Blues, die in den Playoffs bereits Titelverteidiger Chicago und Qualifikationssieger Dallas eliminierten, streben die erste Playoff-Finalteilnahme ihrer Vereinsgeschichte an.

(asu/Si)