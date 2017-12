Slowaken verlieren auch gegen Weissrussland

Die Slowaken verloren nach dem 1:5 gegen Deutschland mit 2:4 auch gegen Weissrussland. Das «Team Belarussia» machte im Finish innerhalb von 15 Minuten aus einem 0:2 ein 4:2. Die Weissrussen hatten zuvor keinen Punkt geholt und in den ersten drei Partien 20 Gegentore kassiert.Leader der Gruppe B ist Finnland. Das Team von Headcoach Kari Jalonen, der ab der kommenden Saison den SC Bern trainiert, bezwang den weiterhin punktelosen Aufsteiger Ungarn 3:0 und feierte den vierten Vollerfolg im vierten Spiel. Die Tore für die Finnen schossen Atte Ohtamää (37.), Mikko Koivu (50.) und Aleksander Barkov (57.). Das 3:0 bereitete Patrik Laine vor; der 18-Jährige führt die Skorerliste mit nun vier Toren und drei Assists weiter an.In Moskau kam Schweden zu einem ungefährdeten 7:3-Sieg gegen Kasachstan. In der 17. Minute führten die Skandinavier bereits 3:0 - den zweiten Treffer schoss der in der NLA bei Lugano tätige Linus Klasen. Gustav Nyquist von den Detroit Red Wings erzielte drei Tore. Beim 7:3 (55.) traf er wie zuvor Alexander Wennberg zum 6:1 (31.) in Unterzahl. Die Schweden schlossen dank den drei Punkten zu Leader Tschechien auf.Resultate: Lettland - Schweiz 4:5 (0:0, 3:3, 1:2). Schweden - Kasachstan 7:3 (3:1, 3:0, 1:2).Rangliste: 1. Tschechien 8. 2. Schweden 8. 3. Schweiz 7. 4. Russland 6. 5. Norwegen 5. 6. Dänemark 4. 7. Kasachstan 2. 8. Lettland 2.Resultate: Slowakei - Weissrussland 2:4 (0:0, 2:0, 0:4). Finnland - Ungarn 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).Rangliste: 1. Finnland 12. 2. Kanada 9. 3. Slowakei 6. 4. Frankreich 5. 5. Deutschland 4. 6. USA 3. 7. Weissrussland 3. 8. Ungarn 0.

(bert/Si)