Simpson unterschreibt bei Adler Mannheim

Das Trainer-Duo unterschrieb einen Zweijahresvertrag. Doch nicht nur Simpson und Muller wechseln nach Mannheim, sondern gleich auch noch Stürmer Chad Kolarik.

Adler-Geschäftsführer Daniel Hopp erklärte, dass der Verein schon «mehrmals an Simpson interessiert war, aber das Timing leider nie gepasst hat».

In der DEL war der heute 56-jährige Kanadier als Trainer unter anderem schon Meister mit den München Barons (2000). In der Schweiz gewann Simpson als Headcoach den Meistertitel mit Zug (1998).

WM-Silbermedaille als Höhepunkt

Die ZSC Lions führte Simpson zum Triumph in der Champions Hockey League (2009) und im Victoria Cups (2009 gegen die Chicago Blackhawks, den nachmaligen Stanley-Cup-Champion). Über all diesen Erfolgen thront freilich der Gewinn der WM-Silbermedaille als Schweizer Nationaltrainer im Jahre 2013.

Mit den Kloten Flyers erreichte Simpson in der abgelaufenen NLA-Saison zwar noch die Playoffs, scheiterte aber dort gleich mit einem Sweep am danach entthronten Titelverteidiger Davos.

Adler Mannheim war in der letzten DEL-Saison nach Rang 10 in der Qualifikation bereits in den Pre-Playoffs gescheitert.

