Schweiz zieht auch gegen Russland offensive Spielweise durch

Ein Anpassen der Taktik gegen die Russen, bei denen die am Freitag in Moskau eingetroffenen Alexander Owetschkin, Jewgeni Kusnezow und Dimitri Orlow erstmals mittun werden, kommt für Nationalcoach Patrick Fischer nicht in Frage. Fischer: «Das ist der grosse Unterschied zu früher. Ich weiss noch, wie wir unter Ralph Krueger gegen die Teams, welche die Journalisten als Kleine bezeichnen, gespielt haben. Für mich gibt es keine kleinen Gegner. Es gibt nur Gegner. Seit der Ära von Sean Simpson hat sich die Art und Weise geändert, wie wir Schweizer gegen die Grossen zu spielen haben. Wir haben in den letzten vier Spielen stets nach vorne gespielt. Das werden wir auch in den nächsten Spielen so machen. Das ist unsere Philosophie. Wir sind für das Spiel gegen vorne ausgerichtet. Das werden wir auch gegen Russland und später gegen Schweden und Tschechien so praktizieren.»

Im Schweizer Team gibt es ein Fragezeichen. Raphael Diaz konnte zwar am Freitag nach einer in der Partie gegen Lettland erlittenen Schulterverletzung trainieren, dennoch ist es offen, ob er einsatzfähig ist. Besser sieht es bezüglich der Schulterverletzung von Félicien Du Bois aus. Der Davoser Verteidiger dürfte spielen. Im Tor erhält wohl erneut Reto Berra den Vorzug.

Nach den zwei Ruhetagen seit dem Sieg über Lettland stehen die Schweizer vor einem gedrängten Programm. Sie treffen nacheinander auf Russland (Samstag), Schweden (Sonntag) und Tschechien (Dienstag). In diesen drei Partien müssen die Schweizer wohl mindestens zwei Punkte holen, um die Viertelfinals trotz der Auftaktniederlagen gegen Kasachstan und Norwegen noch erreichen zu können.

