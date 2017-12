Russland mit einiger Mühe gegen Kasachstan

Die Russen bekundeten gegen die Kasachen, die am Vortag die Schweiz 3:2 nach Penaltyschiessen bezwungen und den ersten Sieg an einer A-WM seit 2006 gefeiert hatten, deutlich mehr Mühe als erwartet. In der 44. Minute stand es noch 4:4, dann brachten Verteidiger Anton Below und Stürmer Roman Ljubimow (49.) die Russen mir ihren jeweils zweiten Treffern erstmals mit zwei Toren in Führung. Damit war der Widerstand der Kasachen gebrochen.

In der 10. Minute war der äusserst nervös in die Partie gestartete Rekord-Weltmeister mit 1:2 gar in Rückstand geraten. Nur 19 Sekunden später gelang Ljubimow aber der Ausgleich. Die Russen dominierten das Spiel zwar deutlich - das Schussverhältnis lautete 49:19. Sie müssen sich aber deutlich steigern, wollen sie erstmals seit 1986 vor heimischen Publikum Weltmeister werden. Vor allem das Boxplay funktionierte überhaupt nicht, nutzten doch die Kasachen die ersten drei Strafen gegen die Russen aus. Die Gastgeber schossen ihrerseits drei Tore im Powerplay, wovon eines mit zwei Mann mehr.

Keine Blösse gab sich Titelverteidiger Kanada, der Aufsteiger Ungarn gleich 7:1 abfertigte und zum zwölften Sieg in Folge an einer WM kam. Sieben verschiedene Spieler schossen die Tore der Nordamerikaner.

Resultate:

Gruppe A. Sonntag: Russland - Kasachstan 6:4 (3:3, 1:0, 2:1). - Samstag: Norwegen - Dänemark 0:3 (0:0, 0:2, 0:1). Lettland - Tschechien 3:4 (0:2, 1:0, 2:1, 0:0) n.P. Schweiz - Kasachstan 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:0) n.P. - Rangliste: 1. Tschechien 2/5. 2. Dänemark 1/3. 3. Russland 2/3. 4. Schweden 1/2. 5. Kasachstan 2/2. 6. Lettland 2/2. 7. Schweiz 1/1. 8. Norwegen 1/0.

Gruppe B. Sonntag: Ungarn - Kanada 1:7 (1:2, 0:4, 0:1). - Samstag: Slowakei - Ungarn 4:1 (2:1, 1:0, 1:0). Frankreich - Deutschland 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 0:0) n.P. Weissrussland - USA 3:6 (0:2, 2:3, 1:1). - Rangliste: 1. Kanada 2/6. 2. Finnland 1/3. 3. Slowakei 1/3. 4. USA 2/3. 5. Frankreich 1/2. 6. Deutschland 1/1. 7. Weissrussland 2/0. 8. Ungarn 2/0.

(asu/Si)