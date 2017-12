Spiel um Platz 3

Russland gewinnt klar

publiziert: Sonntag, 22. Mai 2016 / 18:16 Uhr

Die Russen gewannen zum dritten Mal in Folge eine WM-Medaille nach Gold 2014 und Silber vor einem Jahr.

Russland gewinnt an der dritten WM in Folge eine Medaille. An der Heim-WM holen die Russen statt dem erhofften Gold durch ein 7:2 gegen die USA wenigstens Bronze.