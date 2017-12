Rapperswiler Verwaltungsrat erklärt Rücktritt

Der Rapperswiler Generalunternehmer begründet seinen Entschluss mit unterschiedlichen Auffassungen über die künftige Ausrichtung der Lakers Sport AG.

Nach dem Abstieg in die National League B im Frühling 2015 begann Kaufmann mit dem Aufbau und der Neuausrichtung des Vereins. Kaufmann reorganisierte unter anderem die Geschäftsstelle, leitete den Prozess des Namens- und Logo-Wechsels und war in Zusammenarbeit mit der Stadt Rapperswil-Jona massgeblich an der Neugestaltung des Lido-Areals sowie der Finanzbeschaffung beteiligt.

