Qualifikationssieger Dallas vor dem Aus

Die Stars, mit 109 Punkten aus 82 Spielen Qualifikationssieger in der Western Conference, müssen nun zwei Matchbälle abwehren, um doch noch in die Halbfinals einzuziehen. Spiel 6 findet am Montag in St. Louis statt.

Das frühe Saisonende droht auch dem besten Team der gesamten Qualifikation. Die Washington Capitals, mit 120 Punkten Qualifikationssieger im Osten, liegen gegen die Pittsburgh Penguins sogar 1:3 im Hintertreffen.

(arc/Si)