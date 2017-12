Pittsburgh gleicht gegen Tampa zum 3:3 aus

Pittsburgh kann die Best-of-7-Serie mit einem Erfolg in der Nacht auf Freitag in der heimischen Arena zu seinen Gunsten entscheiden. Allerdings haben die Penguins seit 1995 (Viertelfinals gegen Washington Capitals) kein Entscheidungsspiel vor eigenem Publikum mehr gewinnen können.Nach zwei Niederlagen hintereinander waren die Penguins über zwei Drittel dominierend und gingen durch Phil Kessel (19. Minute), Kris Letang (28.) und Superstar Sidney Crosby (40.) mit 3:0 in Führung. Im letzten Drittel kamen die Gastgeber allerdings durch zwei Tore von Brian Boyle (46./53.) nochmals auf 2:3 heran, doch Bryan Rust (58.) und Nick Bonino (59.) sorgten kurz vor dem Ende für die Entscheidung."Jeder hat grossartig gespielt, seinen Teil dazu beigetragen", schwärmte Pittsburghs überragender Captain Sidney Crosby, dem mit dem 3:0 das Siegtor gelang. "Jetzt müssen wir das Beste daraus machen." Im Final trifft der Gewinner aus dem Osten auf den Sieger des Duells zwischen den San Jose Sharks und den St. Louis Blues (derzeit 3:2).

(bert/Si)