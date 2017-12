Pittsburgh gleicht Serie dank Crosby aus

Für den Superstar war es der erste Treffer nach einer acht Spiele andauernden persönlichen Durststrecke. Mit einem präzisen Handgelenkschuss bezwang er Tampa-Goalie Andrej Wassiljewski im hohen Eck. Crosby erzielte damit sein erstes Overtime-Goal seiner Karriere in den NHL-Playoffs.

Pittsburgh gab von Beginn an den Takt an und ging durch Matt Cullen (5.) und Phil Kessel (10.) schnell 2:0 in Führung. Doch der Vorjahresfinalist schlug noch vor der ersten Pause zurück und glich dank zwei Toren in den letzten drei Minuten des Startdrittels wieder aus. Trotz drückender Überlegenheit von Pittsburgh wurde Spiel 2 der Best-of-7-Serie erst in der Verlängerung entschieden. Joël Vermin und Tanner Richard waren bei Tampa Bay erneut überzählig.

Das dritte Spiel findet in der Nacht auf Donnerstag in Tampa statt.

(arc/Si)