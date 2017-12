Penguins gewinnen erstes Finalspiel

Damit machten die Penguins einen ersten Schritt in Richtung vierten Meistertitel in der National Hockey League (NHL). Bryan Rust und Conor Sheary brachten das Heimteam im ersten Drittel mit einem Doppelschlag innert 62 Sekunden in Führung.

Die Sharks, die erstmals in ihrer 25-jährigen Klubgeschichte den Final um den Stanley Cup erreicht hatten, konnten im Mitteldrittel durch Tomas Hertl (24.) und Patrick Marleau (39.) ausgleichen.

In einer spannenden Schlussphase hatten beide Teams gute Chancen, das Spiel zu entscheiden. Nick Bonino gelang schliesslich zweieinhalb Minuten vor dem Schluss das viel umjubelte Siegestor.



Mirco Müller überzählig



Der Schweizer Verteidiger Mirco Müller war zum Auftakt der Finalserie erneut überzählig. Der 21-jährige Winterthurer wartet in den Playoffs weiter auf seinen ersten Einsatz für die Sharks.

Das zweite Finalspiel findet in der Nacht auf Donnerstag ebenfalls wieder in Pittsburgh statt.

(arc/Si)