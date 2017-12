Penguins gewinnen Spiel 7 gegen Tampa Bay

Alle drei Tore fielen im Mitteldrittel - und zwei Rookies wurden zu den Helden im Team um Superstar Sidney Crosby. In seiner ersten vollen Saison in der NHL erzielte Flügelstürmer Bryan Rust mit einem Handgelenkschuss das 1:0. Nach dem Ausgleich durch Jonathan Drouin stocherte er nach fast genau der Hälfte des Spiels den Puck zum Siegtreffer über die Linie. Den Rest machte Goalie-Neuling Matt Murray mit insgesamt 16 Paraden.Pittsburgh steht erstmals seit 2009 im Playoff-Final, als es in sieben Spielen gegen die Detroit Red Wings seinen dritten Titel holte. Seither hatte das Team von Coach Mike Sullivan dreimal ein entscheidendes Spiel 7 verloren.Matchwinner Rust hatte die letzten drei Saisons mehrheitlich in der AHL verbracht. Zwar kam der 24-Jährige in der Saison 2014/15 in 14 Spielen in der NHL zum Einsatz, den richtigen Sprung ins Fanionteam schaffte er jedoch erst in diesem Jahr. Die Penguins, die in der Serie 2:3 im Hintertreffen gelegen hatten, dominierten die Partie zuhause klar. Bei Tampa Bay war Topskorer und Captain Steven Stamkos erstmals in diesen Playoffs einsatzfähig, konnte jedoch keine entscheidenden Impulse setzen.Der Playoff-Final gegen San Jose, das den Titelkampf erstmals erreichte, startet am Montag in Pittsburgh.

(arc/Si)