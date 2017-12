Michel Zeiter übernimmt beim EHC Winterthur

Der 42-Jährige Zeiter tritt in Winterthur die Nachfolge Markus Studer an, der die Zürcher nach neun Saisons in der 1. Liga und einer Spielzeit in der NLB wegen «unterschiedlicher Vorstellungen einer erfolgreichen und langfristigen Zusammenarbeit» verlassen muss. Zeiter unterschrieb beim EHCW einen Zweijahresvertrag.

Der langjährige ZSC-Stürmer hatte seine Coaching-Laufbahn zunächst noch als Spielertrainer in der NLB beim EHC Visp begonnen, mit dem er 2011 B-Meister wurde. Im Oktober 2013 wurde er bei den Wallisern entlassen. Von Dezember 2013 bis April 2015 war der 123-fache Schweizer Nationalspieler bei den Rapperswil-Jona Lakers im Coaching-Staff tätig. Zunächst als Assistenztrainer von Anders Eldebrink und nach dessen Entlassung bis zum Abstieg in die NLB als Headcoach. Seither war Zeiter, der 2000 und 2001 mit den ZSC Lions zweimal Meister wurde, ohne Trainerjob.

(fest/Si)