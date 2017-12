Janick Steinmann muss Karriere beenden

Steinmann erlitt am 17. Oktober 2015 in seinem 496. NLA-Spiel in Lausanne eine Hirnerschütterung, von der sich der Stürmer fürs Spitzen-Eishockey nicht mehr ausreichend erholte.

Für Kloten, Zug, Davos und Lugano brachte es Steinmann auf 46 Tore und 105 Assists. Für das A-Nationalteam lief Steinmann zweimal auf.

Steinmann absolviert nun laut blick.ch an der Uni St. Gallen ein Studium in Sportmanagement. Zudem wird er beim EV Zug auf der Geschäftsstelle ein einjähriges Praktikum im Bereich Sport absolvieren.

