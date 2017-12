Hoffen auf Diaz und Du Bois

Für die Nationalmannschafts-Verteidiger Raphael Diaz und Félicien Du Bois dürfte die Eishockey-WM in Moskau noch nicht zu Ende sein. Beide verletzten sich im Spiel gegen Lettland an der Schulter. Bei beiden brachte die MRI-Untersuchung aber keine schwerwiegenden Verletzung an den Tag.

Dennoch steht noch nicht fest, ob Diaz und Du Bois am Samstag gegen Russland bereits wieder mittun können. Im Training vom Freitag wird Nationalcoach Patrick Fischer beide nochmals schonen. Diaz führt derzeit mit sechs Assists das Schweizer Team als bester Skorer an.

(cam/Si)