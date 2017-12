EVZ-Arena hat Probleme mit dem Kältesystem

Diese sind für die Wärme- und Kälteproduktion verantwortlich. Von acht Geräten sind zwei kurz nach Ablauf der Garantiefrist ausgefallen, ein drittes wurde vorsorglich ersetzt, und zwei weitere müssen ersetzt werden. Aus Zeitgründen ist dies allerdings nicht mehr vor Beginn der neuen Saison möglich.

Die Stadt Zug, die für den Betrieb des Stadions verantwortlich ist, hat nach einer Risikoanalyse entschieden, dass bis Ende Juni über zwei Alternativ-Varianten entschieden wird. Entweder wird ein provisorisches Eisfeld erstellt, das Anpassungen bei der Infrastruktur bedingt, oder das bestehende Kältesystem wird für einen Winter auf Ammoniak-Betrieb umgestellt. Die Kosten betragen bis zu 300'000 Franken.

Die Stadt will auf jeden Fall vermeiden, dass der Eishockey-Betrieb gefährdet ist. Die Champions-League-Gruppenphase mit dem EV Zug beginnt am 16. August, die NLA-Saison am 9. September.

(bg/Si)