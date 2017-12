Dallas in den Playoffs out

Dallas wurde von St. Louis, das die Regular Season mit nur zwei Punkten weniger als Dallas abgeschlossen hatte, vor heimischem Publikum regelrecht überfahren. Nach dem ersten Drittel lagen die Texaner bereits 0:3 hinten, nach 35 Minuten stand es 0:5.

Während in Dallas Katzenjammer herrschte, konnten sich die St. Louis Blues über die erste Halbfinal-Qualifikation in den Playoffs seit 2001 freuen. St. Louis, das in den Achtelfinals schon den Titelverteidiger Chicago Blackhawks eliminierte, steht in seiner Vereinsgeschichte zum 40. Mal in den Playoffs, wartet aber noch immer auf den ersten Stanley-Cup-Sieg.

Nächster Gegner der Blues sind entweder die Nashville Predators mit Roman Josi oder die San Jose Sharks. Diese beiden Teams bestreiten ihr entscheidendes siebtes Spiel in der Nacht auf Freitag.

(arc/Si)