Bern und ZSC Lions eröffnen Champions League

Zwei Tage später trifft der HC Lugano auswärts auf den achtfachen Spengler-Cup-Teilnehmer Adler Mannheim. Am Freitag, 19. August, beginnt der Wettbewerb für den EV Zug beim dänischen Verein Esbjerg und für den HC Davos daheim gegen den französischen Vertreter Rouen. Als letzter Verein greift Fribourg-Gottéron am Samstag, 20. August, gegen Red Bull München in den Wettbewerb ein.

Die besten zwei Teams aus den 16 Dreiergruppen qualifizieren sich für die K.o.-Phase. In der letzten Saison überstanden nur die ZSC Lions und der HC Davos die Vorrunde. Während die Zürcher in den Sechzehntelfinals an Sparta Prag scheiterten, wurde der HCD erst im Halbfinal vom späteren Sieger Frölunda Göteborg gebremst.

Die Gruppen mit Schweizer Beteiligung:

Gruppe B: Davos, Rouen, Djurgarden Stockholm. 1. Spieltag, Freitag, 19. August: Davos - Rouen.

Gruppe C: HC Lugano, Adler Mannheim, Tappara Tampere. 1. Spieltag, Donnerstag, 18. August: Adler Mannheim - HC Lugano.

Gruppe D: ZSC Lions, Ingolstadt, Lukko Rauma (FIN). 1. Spieltag, Dienstag, 16. August: ZSC Lions - Ingolstadt.

Gruppe F: Fribourg-Gottéron, Red Bull München, Znojmo (CZE). 2. Spieltag (1. Spiel von Lugano), Samstag, 20. August: Fribourg-Gottéron - Red Bull München.

Gruppe G: EV Zug, Esbjerg (DEN), IFK Helsinki. 1. Spieltag: Freitag, 19. August: Esbjerg - EV Zug.

Gruppe M: SC Bern, Kosice (SVK), Black Wings Linz. 1. Spieltag, Dienstag, 16. August: Kosice - SC Bern.

Modus:

Die besten zwei Teams der 16 Gruppe für die K.o.-Phase qualifiziert.

