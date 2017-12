«Aus den negativen Sachen lerne ich extrem viel»

Die nordamerikanische Eishockey-Bibel «The Hockey News» schreibt nach Berras Fehlgriff nach einem Befreiungsschlag des Kasachen Roman Sawtschenko von der eigenen blauen Linie vom «möglicherweise schlimmsten Tor des Jahres». Irgendwie passt dieser Gegentreffer zu einer Saison, die sich für Berra nach einem Traumstart in die falsche Richtung entwickelt hat.

Doch der Reihe nach. Nachdem sich Berra im Trainingscamp der Colorado Avalanche einen Platz im Team erkämpft hatte, dankte er für das Vertrauen mit starken Leistungen. Er löschte gar einen Franchise-Rekord des legendären Goalies und aktuellen Headcoaches der Avalanche, Patrick Roy, aus, in dem er saisonübergreifend während 203:02 Minuten ohne Gegentreffer blieb. Nach 14 NHL-Partien brachte er es auf die gute Abwehrquote von 92,2 Prozent. Bis dahin erlebte er seine «beste Saison. Ich habe mich in den meisten Partien sehr gut gefühlt. Dann machst du das Richtige zum richtigen Zeitpunkt. Es geht alles von alleine. Du surfst auf einer Welle», so Berra. Als Folge davon spielte er ruhiger und kompakter. Die guten Leistungen führte er auch darauf zurück, dass er im Sommer mehr im Moment lebte und weniger darüber nachdachte, wie es kommen könnte.

Langwierige Knöchelverletzung

Dann war es aber vorbei mit der Herrlichkeit. Kurz vor Weihnachten verletzte sich der Zürcher vor einer Partie beim Fussballspielen am Knöchel. Zunächst rechnete er mit einer Pause von zwei bis drei Wochen, die Verletzung zog sich aber in die Länge. Für Berra war dies eine neue Situation, hatte er doch zuvor noch nie so lange pausieren müssen. Während seiner Abwesenheit überzeugte Calvin Pickard, zuvor die Nummer 3 in der Organisation. Als Folge davon spielte Reto Berra fortan in der AHL.

Doch Berra hat gelernt, mit schwierigen Situationen umzugehen. Schon die ersten beiden Jahre in Nordamerika waren ein Auf und Ab. In der ersten vollständigen Saison bei Colorado wurde er von Headcoach Patrick Roy harsch kritisiert und befand sich vorübergehend ebenfalls auf dem Abstellgleis. Er kämpfte sich jedoch zurück. «Ich musste lernen, auch im Training immer dranzubleiben», sagte Berra. Auch auf die völlig missratene letzte WM in Prag und Ostrava, in der er mit einer Abwehrquote von 87,59 Prozent der schlechteste Goalie gewesen war und bei sämtlichen fünf Einsätzen das Eis als Verlierer verlassen hatte, zeigte er die richtige Reaktion.

Rückschläge machen stark

«Aus den negativen Sachen lerne ich extrem viel. Ich musste in meiner Karriere schon ein paar Mal untendurch und fühlte mich danach stärker», erklärte Berra. «Mit kleinen Erfolgserlebnissen kommst du wieder auf die richtige Schiene und wieder dorthin, wo du hingehörst.» Insofern ist es für ihn vorerst auch kein Thema, in die Schweiz zurückzukehren, der Einweg-Vertrag mit Colorado läuft noch ein Jahr. «Etwas in mir drin lässt es nicht zu, nach Hause zu gehen. Ich weiss, was ich kann, und dass ich in Nordamerika einer der Besten sein kann», sagte Berra.

Vorerst würde es jedoch genügen, an der WM in Moskau einer der Besten zu sein, braucht doch nicht nur Berra nach seinem Fehlgriff zum WM-Auftakt ein Erfolgserlebnis, sondern das gesamte Team von Headcoach Patrick Fischer nach den zwei unerwarteten Niederlagen gegen Kasachstan (2:3 n.P.) und Norwegen (3:4 n.V.). «An einem Turnier musst du Siege und Niederlagen aus dem Gedächtnis streichen», sagte Berra. «Du darfst nicht in Euphorie ausbrechen, und du darfst nicht den Kopf hängen lassen. Es sind noch sehr viele Punkte zu vergeben.»

