Auftaktsieg für Tampa Bay

Die Geschichte des Spiels lieferte Tampas erst 21-jähriger Ersatztorhüter Andrej Wassiljewski. Der Russe ersetzte nach gut sieben Minuten den am Bein verletzten Ben Bishop und führte sein Team mit 25 Paraden zum ersten Sieg in der Best-of-7-Serie. Seinen letzten Sieg hatte Wassiljewski am 29. Februar gefeiert.

Wassiljewskis Teamkollegen sorgten bis zur 39. Minute für eine beruhigende 3:0-Führung. Obwohl Pittsburgh noch vor der zweiten Pause durch Patric Hornqvist verkürzte, geriet der Sieg von Tampa nicht mehr in Gefahr. Joël Vermin und Tanner Richard waren beim siegreichen Team überzählig.

Das zweite Spiel der Serie findet am Montag erneut in Pittsburgh statt. Im zweiten Halbfinal treffen die St. Louis Blues auf die San Jose Sharks. Dieses Duell beginnt am Sonntag.

(asu/Si)