World Cup of Hockey

Auch Niederreiter und Sbisa aufgeboten

publiziert: Samstag, 28. Mai 2016 / 12:15 Uhr

Streit und Josi gehörten bereits im März bei einer ersten Auswahl von 16 Spielern dem Team Europa an.

Nach Mark Streit und Roman Josi erhalten auch Nino Niederreiter und Luca Sbisa ein Aufgebot für den World Cup of Hockey. Das Länder- und Kontinente-Turnier beginnt am 17. September in Toronto.