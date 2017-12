Amerikaner Arcobello zum SC Bern

Arcobello gilt als exzellenter Spielmacher und Powerplay-Spezialist. Im AHL-Farmteam Toronto Marlies imponierte der 1,75 cm grosse und 78 kg schwere Arcobello in der abgelaufenen Saison mit 70 Skorerpunkten in 64 Spielen, darunter 27 Toren. In 20 NHL-Spielen für Toronto realisierte er ebenfalls in der letzten Saison drei Tore und ein Assist.

Insgesamt bestritt Arcobello bislang 139 NHL-Spiele für Edmonton, Nashville, Pittsburgh, Arizona und Toronto. Er erzielte dabei 53 Punkte, darunter 24 Tore.

(fest/Si)