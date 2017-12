Ambri-Piotta engagiert Genfer Topskorer D'Agostini

D'Agostini spielte seit 2014 für die Genfer. Für das Team von Chris McSorley realisierte er in zwei Saisons 44 Tore und insgesamt 92 Skorerpunkte. In der abgelaufenen Spielzeit waren es 23 Tore und 22 Assists in 53 Spielen.

In der NHL bestritt D'Agostini 328 Spiele mit 53 Toren und 108 Skorerpunkten für Montreal, St. Louis, New Jersey, Pittsburgh und Buffalo.

Mit den Hamilton Bulldogs gewann D'Agostini in der AHL den Calder Cup (2007) und mit dem Team Canada in der letzten Altjahreswoche den Spengler Cup. Dabei erzielte er im Final gegen Lugano den Gamewinner.

