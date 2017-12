192'600 Franken für den Nachwuchs

Die PostFinance als Hauptpartner des Schweizer Eishockeys spendete 700 Franken pro Skorerpunkt, den die Nationalspielerinnen und -spieler in den Länderspielen der Saison einspielten, zu Gunsten der Nachwuchsförderung von Swiss Ice Hockey.

An der WM der Männer in Russland steuerten die nach der Vorrunde ausgeschiedenen Schweizer mit 20 Toren und 34 Assists 37'800 Franken zum Schlussergebnis bei. In ihren 23 Länderspielen kamen die Männer total auf 95'200 Franken. Die Frauen steuerten gar 2100 Franken mehr zum Gesamtbetrag bei. Im Vergleich zum Vorjahr, als die Aktion erstmals durchgeführt worden war, schüttet die PostFinance dieses Jahr 34'400 Franken mehr aus.

In sämtlichen Länderspielen ausser der WM trugen die Captains der beiden Teams jeweils nebst dem «C» symbolisch und stellvertretend für ihre Mitspieler ein gelbes Herz auf der Brust.

(bg/Si)